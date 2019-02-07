شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: تشريعات وإصلاحات «مؤلمة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)

كشف مشروع بيان وزاري للحكومة اللبنانية، أن المطلوب قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحددة قد تكون صعبة ومؤلمة. وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح أمس (الأربعاء)، بعد اجتماع حول هذا الشأن، إن الحكومة الجديدة لا تخطط لأي زيادات ضريبية. ووفقا لمسودة بيان، فإن الحكومة ملتزمة بالتنفيذ السريع والفعال لإصلاحات «قد تكون صعبة ومؤلمة»، لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وفيما لفت إلى أن لبنان ملتزم بسياسة مالية ونقدية تخفض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الموازنة، أكد أن البلاد ستتجه نحو تصحيح مالي عن طريق تعزيز الإيرادات وخفض الإنفاق على أن يبدأ بشركة الكهرباء الوطنية. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال أمس إن الوضع المالي يتحسن في البلاد، وأضاف عون، وفقا لبيان رئاسي، إن الأزمات باتت وراءنا، والوضع المالي يتحسن، ومن المتوقع أن تبدأ الفوائد بالانخفاض قريبا.

فيما أفادت وزارة المالية اللبنانية، أن وزير المالية يرى ضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء وتقليص عجز الميزانية وزيادة الإيرادات، وذلك بعد لقاء مع مسؤول بالبنك الدولي.