شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تساوم المجندين: دورات طائفية مقابل نصف الراتب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشفت مصادر أمنية في صنعاء والحديدة أن مليشيا الحوثي اشترطت على ضباط وجنود الأمن اليمني (القدامى) الذين كانوا يعملون في فترة ما قبل الانقلاب في مناطق سيطرتها الخضوع لدورات طائفية مقابل صرف نصف الراتب. وأكدت أن الحوثي زيد الوزير، المعين من المليشيا مديراً للتوجيه المعنوي في قيادة الأمن المركزي، يرفض صرف نصف الراتب لغالبية الأفراد المنتسبين للدائرة، ويشترط عليهم الذهاب في دورات ثقافية «طائفية» في صعدة. وأفادت المصادر بأن 60 جندياً وضابطاً استبعدوا من صرف نصف الراتب نتيجة رفضهم حضور تلك الدورات، غالبيتهم ينتمون إلى قوات الأمن المركزي بمحافظة الحديدة، مؤكدين للحوثي أن حقوقهم ليست للمساومة أو الابتزاز، كاشفين عن مخطط حوثي لنقل قيادة الأمن قوات الجيش اليمني من صنعاء إلى صعدة. وحذرت المصادر من أن المليشيات تخطط لنقل أجهزة وزارة الدفاع بالكامل إلى صعدة بما فيها أرشيف المؤسسات السيادية، خصوصا المالية والخارجية، في محاولة للتغطية على فسادها وما اقترفته طوال السنوات الأربع الماضية من تجاوزات مالية وجرائم ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها.

من جهة أخرى، أفاد المتحدث باسم ألوية المقاومة الوطنية التابعة للجيش اليمني صادق دويد أمس (الأربعاء) بأن رئيس فريق المراقبين الأمميين الجديد مايكل لوليسغارد استكمل مشاوراته مع الفريق الحكومي على متن السفينة «فويس أبو لو» قبالة ميناء الحديدة من حيث انتهى رئيس الفريق السابق مارتن كمارت. وأوضح دويد في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «فهمنا لإعادة الانتشار أنه ترجمة عملية لاتفاق السويد مع أولوية قصوى للجانب الإنساني. وسنستمر مع الجنرال مايكل من حيث انتهينا مع سلفه كمارت».