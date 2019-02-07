قتيلان بانهيار مبنى سكني في اسطنبول

اسماء السيد - اسطنبول: قضى شخصان على الاقل وأصيب ستة الاربعاء بانهيار مبنى من ثماني طبقات في اسطنبول، أدى أيضا الى احتجاز العديد من سكانه تحت الانقاض، بحسب السلطات المحلية.

وقال محافظ اسطنبول علي يرليكايا كما نقلت عنه وكالة انباء الاناضول الحكومية إن شخصين قتلا ونقل ستة ناجين الى المستشفى بعد انتشالهم من تحت الانقاض.

ويقع المبنى في حي كارتال على الضفة الآسيوية للمدينة ويضم 14 شقة سكنية ولم تتضح أسباب انهياره.

ولم يعرف أيضا عدد السكان الذين كانوا فيه لحظة انهياره، علما بأنه شيد العام 1992.

وعمل عشرات المسعفين مساء الاربعاء على ازالة الانقاض في محاولة لإنقاذ مزيد من السكان، وفق مصور فرانس برس.

ومنعت السلطات مساء وسائل الإعلام التركية من بث مشاهد مرتبطة بالحادث، وهو إجراء يتخذ عادة لدى وقوع اعتداءات أو حوادث خطيرة.