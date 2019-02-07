عباس: متمسك الثوابت وأرفض مشاريع تصفية القضية الفلسطينية

أكد الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ "تمسكه بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها ​القدس​ واللاجئون ورفض كل المشاريع المشبوهة والمؤامرات الهادفة لتصفية ​القضية الفلسطينية​"، مشدداً على "أهمية تكريس الديمقراطية كخيار أساسي في ​الحياة​ السياسية". وأشار إلى "مساعي تشكيل ​حكومة​ سياسية من فصائل ​منظمة التحرير الفلسطينية​، لمواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية".

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