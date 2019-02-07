رئيس وفد طالبان: لا يوجد اتفاق بعد حول جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

أعلن رئيس وفد "طالبان" إلى محادثات القوى الأفغانية في ​موسكو​ شير محمد عباس ستانيكزاي أنه لا يوجد اتفاق بعد حول الجدول الزمني لانسحاب ​القوات الأميركية​ من ​أفغانستان​.

وأفاد عضو آخر في الوفد المشارك خلال مؤتمر حول التسوية الأفغانية بموسكو، في وقت سابق، بأن الأميركيين قد وعدوا بسحب نصف قواتهم من أفغانستان بحلول نهاية نيسان المقبل.

وتستضيف العاصمة الروسية موسكو خلال يومي 5 و 6 شباط الحالي، مؤتمراً حول أفغانستان، ينظم بمبادرة من الجالية الأفغانية في ​روسيا​، ويضم أعضاء الجاليات الأفغانية في ​إيران​، و​باكستان​، ورابطة الدول المستقلة، إلى جانب سياسيين وناشطين من أفغانستان.