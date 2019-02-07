أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع في صنعاء العميد يحيى سريع أن "التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن والقوات الموالية له ارتكبوا خلال الـ48 ساعة الماضية 172 خرقا لاتفاق إطلاق النار في الحديدة، من خلال استهداف المدنيين ومواقع قوات صنعاء".
وأوضح المتحدث العسكري، في بيان، أن "خروقات التحالف في الحديدة توزعت بين إطلاق 71 قذيفة و69 عملية إطلاق نار من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة، و23 عملية تعزيزات وتحركات ومحاولات تسلل على جنوب غرب قرية الشعب غرب حيس".
وأوضح سريع أن "طيران التحالف الحربي والاستطلاعي حلق بشكل مكثف فوق أجواء مدينة الحديدة والمديريات".
واتهم سريع التحالف "بتجاهل القرارات الأممية وجهود المجتمع الدولي لإحلال السلام في اليمن، من خلال مواصلة خروقاته".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم قوات صنعاء: التحالف يواصل خروقاته في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.