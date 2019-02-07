وزير خارجية الأردن: سنستمر في العمل ضمن إطار التحالف الدولي ضد "داعش"

أكد وزير الخارجية ​الأردن​ي ​أيمن الصفدي​ أن "الأردن سيستمر في العمل في إطار ​التحالف الدولي​ ومن خلال اجتماعات العقبة على تكريس نهج شمولي لمحاربة الاٍرهاب حيثما وجد خطرا جماعيا وظلامية لا تنتمي إلى أي حضارة أو دين ولا علاقة لها بقيم السلام واحترام الآخر التي يحملها ​الدين الإسلامي​ الحنيف".

وخلال مداخلة له في الاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي للقضاء على تنظيم "داعش" الذي ينعقد في ​واشنطن​، وأوضح الصفدي أن "هزيمة ​الإرهاب​ فكريا يتطلب تفنيد سرديته ويستوجب أيضا حل جذور التوتر التي تولد القهر واليأس والظلم الذين يوظفها الاٍرهاب لنشر ظلاميته، وفِي مقدمها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إضافة إلى الأزمات في ​سوريا​ و​اليمن​ و​ليبيا​ وغيرها".

واعتبر الصفدي أن "أهمية النصر الذي حققه ​العراق​ على العصابات الإرهابية بتضحيات كبيرة وشدد على ضرورة الوقوف إلى جانب العراق ودعمه في عملية إعادة ​البناء​ والإعمار وتثبيت الاستقرار وترسيخ النصر ضد الإرهابيين".

كما شدد على أهمية تكاتف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية وتثبيت الاستقرار فيها، لافتا إلى أن تثبيت الاستقرار متطلب أساس لتكريس هزيمة "داعش".