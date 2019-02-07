الانباء: دور مصري في اخماد الخلاف بين الحريري وجنبلاط

كشفت مصادر لصحيفة "الأنباء" عن "دور مصري في اخماد الخلاف بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ من خلال السفير المصري ​نزيه النجاري​ الذي شارك بعشاء ​الاشرفية​ مع الحريري وجنبلاط".

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