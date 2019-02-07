الانباء: جنبلاط ونزولا عند رغبة الرئيس عون ترك له اختيار الوزير الدرزي الثالث

علمت صحيفة "الانباء" الكويتية أن "رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ونزولا عند رغبة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ترك له اختيار الوزير الدرزي الثالث، على امل ان لا يوزّر من "​التيار الوطني الحر​" من يمكن ان يشكل توزيره عدم مراعاة الانسجام السائد في الجبل، وبالنسبة للعلاقة مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، فقد ساء جنبلاط ان يدعوه رئيس الحكومة الى العشاء في احد مطاعم ​الاشرفية​، ثم يفاجئه في اليوم التالي باتفاقه المنجز في ​باريس​ مع رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ على التشكيلة الحكومية بغثها وسمينها بالنسبة له".

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