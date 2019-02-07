فائز بنوبل للسلام.. رئيس كوستاريكا السابق.. يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قال محامي رئيس كوستاريكا السابق أوسكار آرياس أمس الأربعاء، إن موكله يخضع للتحقيق في اتهامات بالاعتداء الجنسي.

وأفادت صحيفة "تيكو تايمز" اليومية بأن ثلاث سيدات قد اتهمن الرئيس الكوستاريكي السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام بالاعتداء الجنسي. وينفي أورسكا آرياس هذه الادعاءات.

وقال المحامي إريك راموس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن هناك شكوى قانونية واحدة فقط حتى الآن، مضيفًا أن آرياس يتعاون مع السلطات القضائية.

وتقدمت بهذه الشكوى طبيبة تتهم فيها الرئيس الكوستاريكي بالاعتداء عليها في عام 2014.

ووقع الحادث عندما ذهبت الطبيبة لرؤيته من أجل طلب دعمه لمنظمة معارضة للأسلحة النووية كانت تقوم بحملة من أجلها، وفقا لصحيفة "لا ناسيون" الكوستاريكية.

كانت المرأة في الثلاثينيات من عمرها في ذلك الوقت. وقد أبلغت الطبيبة عددا من الشهود بهذه الحادثة بعد وقوعها بوقت قليل، حسبما ذكرت صحيفة "لا ناسيون".

وشغل آرياس ، 78 عاما، منصب رئيس الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى من عام 1986 إلى عام 1990 ومن عام 2006 إلى عام 2010. وقد فاز بجائزة نوبل للسلام لعام 1987 عن جهوده لإنهاء الحروب الأهلية في العديد من بلدان المنطقة.