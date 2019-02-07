محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن دول التحالف الدولي نجحت بإنهاء تنظيم داعش في سوريا والعراق، لافتًا إلى أنها قتلت الكثير من قيادات التنظيم في البلدين، وترحيب فيتنام بالإعلان عن انعقاد قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في 27 و28 فبراير على أراضيها.

كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: ترامب يتوقع القضاء على داعش نهائيًا خلال أسبوع واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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