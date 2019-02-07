ترامب يعلن "مفاجأة" لداعش خلال أسبوع

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، أنه يتوقع استعادة كامل المناطق التي لا يزال يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا خلال أسبوع.
وقال ترامب أمام أعضاء التحالف الدولي ضد المتشددين المجتمعين في واشنطن إن "الجنود الأمريكيين وشركاءنا في التحالف وقواتسوريا الديمقراطية حرروا على الأرجح كامل المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق".
وأضاف "سيتم الأسبوع المقبل الإعلان رسميا أننا سيطرنا على 100 بالمئة من أرض الخلافة".
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستظل "حازمة جدا"، وهي تشجع الجهود التي تبذلها دول أخرى بما فيها الجهد المالي.
وتابع: "فلول، هذا كل ما بقي لدينا، فلول، لكن الفلول يمكن أن تكون بالغة الخطورة".
وقال أيضا "تأكدوا أننا سنبذل كل ما هو مطلوب لإلحاق الهزيمة بآخر شخص في صفوف تنظيم داعش، وللدفاع عن شعبنا من الإرهاب المتطرف".
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