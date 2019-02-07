المشنوق لا يصدّق أن ثقة الحريري به صارتْ «ماضياً مضى»

لم يمرّ التسليم والتسلّم بين وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق والوزيرة الجديدة ريا الحسن من دون رسائل بارزة في الشكل والمضمون.

ففي كلمته الطويلة التي شكّلت «جردة» في السياسة والأمن لعمله في الوزارة خلال 5 سنوات، وقدّم خلالها ما يشبه «الوصايا» و«الأمانات» للوزيرة الحسن، أعلن المشنوق «أن البعض يقول لي إن ثقة الرئيس سعد الحريري بي أصبحت ماضياً مضى، لكنني لن أصدق ذلك»، منْهياً «سجال الاسمنت» حول مَن اتخذ قرار إزالة المكعبات من أمام مقر الوزارة والتي غالباً ما سبّبت زحمة سير بقوله «نفذتُ تعليمات» الحسن.

من جهتها، كشفت الحسن عن منحى متشدد ستنتهجه حيال تطبيق قانون السير وجرائم العنف ضد المرأة.