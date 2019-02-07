الديون بلغت 35 مليار.. بنشعبون يصدم الخليع!

كشفت مجلة «إيكونومي إي أنتربريز»، في عددها الأخير، أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، واجه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية بالحجم المهول الذي بلغته مديونية مؤسسته.
وقالت المجلة إنه، في اجتماع خاص بمناقشة محاور العقد البرنامج بين الدولة وبين المكتب الذي يواصل احتفاءه بـ«البراق»، واجه بنشعبون المسؤول الخالد عن قطارات المغرب بالاختلال الكبير في مالية المكتب، من خلال الفرق الشاسع بين رقم معاملاته وديونه.
واستغرب بنشعبون تحقيق المكتب رقم معاملات يناهز 3 ملايير درهم، فيما تصل ديونه إلى أكثر من 35 مليارا.
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