علم لدى ولاية أمن الرباط أن شرطيا برتبة حارس أمن وافته المنية، زوال اليوم الأربعاء، خلال الاحتفاظ به بالمستشفى، وذلك بسبب مضاعفات تناوله لمادة سامة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي الهالك كان يستفيد من رخصة مرضية عندما تم نقله من منزله صوب المستشفى مساء أمس الثلاثاء، حيث تبين أنه تناول مادة سامة كانت سببا في وفاته.
وأضاف البلاغ أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن خلفيات وملابسات هذا الحادث، وتحديد دوافعه الحقيقية، التي ترجح التحريات الأولية أن لها علاقة بمشاكل عائلية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرباط.. وفاة شرطي خلال الاحتفاظ به بالمستشفى بسبب مضاعفات تناوله لمادة سامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.