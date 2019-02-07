التعادل يحسم “كلاسيكو الأرض” بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

تعادل فريق برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، أمام ضيفه ريال مدريد، بهدف في كل مرمى، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي استضافه ملعب “الكامب نو”.

هدف ريال مدريد، وقعه اللاعب لوكاس فاسكيز (د6).

أما الرد الكتالوني، كان بأقدام اللاعب مالكوم (د57)، الوافد الجديدة على قلعة برشلونة بميركاتو الضيف الماضي.

وسجلت المباراة مفاجات عديدة بالتشكيلة الأساسية للطرفين، حيث انتظرعشاق برشلونة الشوط الثاني من أجل متابعة نجمهم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي تقرر إشراكه بالنصف ساعة الأخيرة لمباراة الكلاسيكو، تفادياً لتفاقم الإصابة التي تعرض لها نهاية الأسبوع الماضي.

أما سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد، فبدوره اختار الاحتفاظ بالثنائي كازيميرو وغاريث بيل إلى غاية الشوط الثاني، وتحديداً بعد تسجيل أصحاب الأرض لهدف التعادل.

يٌشار، إلى أن مباراة الإياب بين قطبي إسبانيا، ستقام يوم 27 فبراير الجاري، على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو، للتعرف على المتؤهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا 2019، والذي سيقام في إشبيلية، بتأكيد من الإتحاد الإسبامي للعبة.