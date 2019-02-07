تعرف عن قرب على صاحب عبارة “إكش وان” و “وا زرق”: الكوميديا عندي فالدم.. وكنت لا أعلم معنى”البوز”-فيديو

خلق شاب مغربي، يدعى مصطفى صديق، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في تصريحات طريفة لمواقع إلكترونية منها “اليوم24”.

ولعبت عفوية الشاب مصطفى دورا في شهرته وأصبح يلقب بصاحب عبارتي “إكش وان إكن وان”، و”وااازق” اللتين اشتهرا بها بعد ظهوره في كبسولتين مختلفتين من “ميكروطروطوار”، الأخيرة يتحدث عن مرض “انفلونزا الخنازير بطريقة طريفة، وسابقتها يتحدث فيها عن الأضاحي بأسلوب كوميدي.

“اليوم24” استضاف الشاب مصطفى صديق، أو “مامادو” كما يحلو لأصدقائه تسميته، للحديث عن روحه الكوميدية التي جلبت له الشهرة، إضافة إلى توضيحه أنه لا يتلقى أجرا من القنوات الإلكترونية من أجل التظاهر أو التمثيل بالعفوية في تصريحاته.