خلال العقد الماضي: إقامة 7 مستوطنات جديدة بالضفة و35 بلدة يهودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الأربعاء، أن عدد البلدات في إسرائيل بلغ في نهاية العام 2018 الماضي، 1217 بلدة، فيما أقيمت خلال الأعوام العشرة الماضية، 35 بلدة جديدة، من ضمنها 7 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة؛ وتشير المعطيات إلى أن أكبر مدينة من حيث عدد سكان هي مدينة القدس، حيث تجاوزت نهاية العام 2017 عتبة الـ900 ألف نسمة مسجلة.

ووفقًا لبيانات دائرة الإحصاء، فإنه 257 من البلدات، هي تجمعات سكانية تتألف من 2000 نسمة على الأقل، وأن 958 من البلدات هي قرى، وتضم "كيبوتسات" و"بلدات تعاونية" وقرى "لأبناء الأقليات"، في إشارة إلى البلدات العربية في الداخل الفلسطيني، التي تبلغ 137 بلدة (لا تشمل المدن والقرى مسلوبة الاعتراف في النقب).

فيما أوضحت المعطيات أن معظم الزيادة في عدد البلدات، تأتي في ظل إنشاء بلدات يهودية جديدة في المناطق الجنوبية بالإضافة إلى 7 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأنشأت 15 بلدة يهودية جديدة في المناطق الجنوبية، 9 منها أنشأت في أعقاب تنفيذ خطة فك الارتباط" من قطاع غزة، ومعظم قاطنيها من المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من قطاع غزة ومن البؤر الاستيطانية جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المعطيات، أنشأت خلال الأعوام العشرة الأخيرة 7 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، منها 6 "بلدات استيطانية" وتجمع استيطاني واحد ("غاني موديعين")، بالإضافة إلى إنشاء "بلدة استيطانية" واحدة في القدس المحتلة؛ يذكر أن المعطيات لا تشمل التوسيعات التي أجريت على المستوطنات القائمة ولا يشمل البؤر الاستيطانية غير القانونية وفقًا للقانون الإسرائيلي.

فيما أقيمت 5 بلدات يهودية جديدة شمال البلاد، علمًا بأنه بحسب المعطيات، فإن شمالي البلاد يضم نحو 419 بلدة، ويعد ثاني أكبر منطقة من حيث عدد السكان، حيث يضم مليون و425 ألف نسمة.

وتضم منطقة تل أبيب، 14 بلدة فقط، علمًا بأنه لم يتم إنشاء أي بلدة جديدة منذ العام 1950، وفي منطقة "المركز" (وسط البلاد)، أقيمت خلال الأعوام العشرة الأخيرة 4 بلدات يهودية جديدة، وأوضحت المعطيات أن هذه المنطقة تضم أكبر تجمع سكاني في البلاد، ويسكن نصفهم في ثلاثة مدن هي: نتانيا وريشةن ليتسيون وبيتاح تيكفا.