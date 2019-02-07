شكرا لقرائتكم خبر عن تراشق بعبوات المياه.. عراك داخل مجلس النواب الأردني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاجرة تخللها تبادل التراشق بعبوات المياه داخل مجلس النواب الأردني.

وأبان مقطع الفيديو أحد النواب وهو يتحدث عن ملف فساد في محافظة العقبة جنوب الأردن، تتعلق بمنح مبالغ مالية لقضاة، وصلت إلى مليون دينار، حيث انتفض زميله مندداً بالإساءة للسلك القضائي.

وأثار سؤال للنائب محمد الرياطي حول مبالغ يتقاضاها قضاة ومدّعون عامّون، مقابل مكافآت نظير أعمال قضائية لهم في العقبة جلبة وغضباً نيابياً تحت القبة، مشيراً إلى أسماء قضاة ومدعين عامين تقاضوا مكافآت من العقبة وصلت إلى مليون دينار منذ عام 2011 – 2016.

ودافع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، عن القضاة والمدّعين، قائلاً إنهم منزهون عن الأفعال المشبوهة وما يصرف من وزارة العدل أو البلديات وسلطة العقبة مقابل أعمال تتعلق بالقضاء.

وكشف الفيديو لحظة إقدام النائب صداح الحباشنة على ضرب النائب زيد الشوابكة بزجاجات المياه، بعد صراخ مع الأخير واعتراضه على سؤال الرياطي.