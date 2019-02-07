ترامب يتوقع القضاء على داعش نهائيًا خلال أسبوع واحد

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن دول التحالف الدولي نجحت بإنهاء تنظيم داعش في سوريا والعراق، لافتًا إلى أنها قتلت الكثير من قيادات التنظيم في البلدين.

وأضاف في كلمته خلال اجتماع التحالف الدولي ضد داعش، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع خلال أسبوع واحد القضاء بنسبة 100% على تنظيم داعش سوريا والعراق، موضحًا أنه سيتم مواصلة العمل لملاحقة خلايا التنظيم النائمة.

استضافت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، اجتماعا مهما لوزراء خارجية دول التحالف، الذي يحارب تنظيم داعش الإرهابي، بعد مساعي ترامب لإنهاء التواجد العسكري الأمريكي في سوريا.

وأثار قرار ترامب بالانسحاب من سورياـ الذي أعلنه عبر تويتر في ديسمبر الماضي، دون مشاورات مع الجيش ـ استقالة وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس واستقالة بريت ماكجورك، الذي كان الشخصية الرئيسية في الحرب ضد المتطرفين.

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