المسماري: تحالف دولي بأموال قطر لتدمير الدولة الليبية

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أكد العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن تركيا تقود تحالفاً دولياً بأموال قطرية لدعم الإرهابيين لتدمير الدولة الليبية، وهذا تسبب في اختراقات أمنية يتصدى لها الجيش الليبي. وأوضح «المسماري» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» المصرية، أن معارك الجيش الليبي ضد العناصر الإرهابية والمتطرفين في الجنوب مستمرة بلا هوادة، بعد الانتهاء من المراحل الثلاث الماضية، مشيراً إلى أنهم يقدمون أنفسهم لحماية القبائل والشعب الليبي من الإرهاب والتطرف.

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى أنهم لا يريدون نشأة دولة متطرفة في جنوب ليبيا، لافتاً إلى أنه تم ضبط 80 سيارة مجهزة قادمة من تركيا للميليشيات المسلحة في ليبيا، مضيفاً أن هناك مخططاً لاختطاف قطعة من ليبيا لإنشاء دولة متطرفة، لذلك عملوا لإفشال المخطط وتأمين الحدود.

وتابع: القيادة العامة تبذل ما في وسعها من أجل تطهير جنوب ليبيا من الإرهاب، بعد أن أصبحت المنطقة ملاذاً آمناً للمتطرفين والعصابات الإرهابية والمجرمين، لافتاً إلى أن الدولة الليبية تعمل ليلاً ونهاراً من أجل منع تواصل المطرودين من سوريا والعراق بالمجموعات في ليبيا.