كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: تم تفكيك "داعش" بالكامل في العراق وسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمته خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، أن دول التحالف نجحت بإنهاء التنظيم في سوريا والعراق.

وأوضح ترامب، أنه تم تفكيك شبكة التنظيم المتطرف بالكامل، مضيفاً "قتلنا الكثير من قيادات تنظيم داعش في العراق وسوريا"، كما أشار إلى أنه تم تحرير 5 ملايين مدني من سطوة التنظيم الإرهابي.