بعد الدار البيضاء .. الرباط تستعد لتوديع الحافلات المتهالكة وتجديد أسطول النقل الحضري

بعد يوم من إعلان مدينة الدار البيضاء نهاية عهد شركة “مدينة باص” في تدبير قطاع النقل للعاصمة الاقتصادية، منا أجل تحسين الخدمات المقدمة للساكنة، أعلنت مؤسسة العاصمة، عن مستجدات جديدة في ملف النقل الحضري بالعاصمة الرباط.

وقال عبد اللطيف سودو، نائب عمدة مدينة سلا، اليوم الأربعاء، إن ملف النقل بالتجمع الحضري الرباط سلا تمارة، سيعرف تحسنا كبيرا في خدمات النقل، حيث انطلقت صناعة 350 حافلة ليتم تسليمها في الآجال المحددة.

وحسب المصدر ذاته، يرتقب صناعة 50 حافلة من نوع “Mercedes benz” من حجم 18 متر لتكون جاهزة قبل متم شهر يونيو 2019 ، و248 حافلة من نوع “scania – higer benz” ستكون جاهزة منها 124 وحدة قبل متم شهر يونيو 2019، و 124 وحدة قبل متم شهر يوليوز 2019.

كما ستتم صناعة 52 حافلة من نوع “Mercedes benz” من حجم 12 متر لتكون 40 وحدة منها جاهزة قبل متم شهر يوليوز 2019، و 12 وحدة قبل متم غشت 2019.

وفي ذات السياق، يناقش لمجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة في دورته العادية اليوم الأربعاء، مستجدات ملف النقل الحضري بواسطة الحافلات، كما يضم نقطة المناقشة والمصادقة على الرفع من رأسمال شركة الطرامواي الرباط سلا.

يشار إلى أن النقل الحضري نقطة سوداء في التدبير الجماعي للتجمع الحضري الرباط سلا وتمارة، حيث يعاني المواطنون من النقص في الحالفلات، إضافة إلى اهتراء أسطول الحافلات الذي يربط بين العاصمة والمدن المجاورة.