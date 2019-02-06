في كلاسيكو نصف كأس ملك إسبانيا..ريال مدريد ينهي الشوط الأول متفوقاً على برشلونة

أنهى فريق ريال مدريد، قبل قليل، شوطه الأول أمام الغريم برشلونة متفوقاً بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الطرفين على أرضية ملعب “الكامب نو”، برسم ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وباغث النادي الملكي، خط دفاع برشلونة، بهدف مبكر في حدود الدقيقة السادسة من عمر اللقاء عن طريق اللاعب لوكاس فاسكيز.

هذا وسجلت الـ 45 دقيقة الأولى، جلوس الأرجنتيني ليونيل ميسي بدكة الاحتياط، بعد تعرضه لإصابة سابقة في مباراة بـ “الليغا”، في انتظار إمكانية ظهوره خلال قادم الدقائق.