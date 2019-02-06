أنهى فريق ريال مدريد، قبل قليل، شوطه الأول أمام الغريم برشلونة متفوقاً بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الطرفين على أرضية ملعب “الكامب نو”، برسم ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وباغث النادي الملكي، خط دفاع برشلونة، بهدف مبكر في حدود الدقيقة السادسة من عمر اللقاء عن طريق اللاعب لوكاس فاسكيز.
هذا وسجلت الـ 45 دقيقة الأولى، جلوس الأرجنتيني ليونيل ميسي بدكة الاحتياط، بعد تعرضه لإصابة سابقة في مباراة بـ “الليغا”، في انتظار إمكانية ظهوره خلال قادم الدقائق.
كانت هذه تفاصيل خبر في كلاسيكو نصف كأس ملك إسبانيا..ريال مدريد ينهي الشوط الأول متفوقاً على برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.