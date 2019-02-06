العثور على جثة شابة من أم الفحم في تركيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثر مساء اليوم الأربعاء، على جثة شابة من مدينة أم الفحم، في مدينة إزميد التركية، التي تقع شرق مدينة إسطنبول.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإنه عثر على جثة الشابة، بالقرب من منزل تسكنه مع عائلها منذ حوالي شهر في إزميد.
هذا وتحقق الشرطة التركية في خلفية الحادث.
التفاصيل فور ورودها..
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