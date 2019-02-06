فستان طلاق مارلين مونرو قد يُباع بـ150 ألف دولار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت دار مزادات "جي دبليو إكس كروس" الأميركية، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم عرض فستان شهير للممثلة والفنانة ماريلن مونرو، كانت ترتديه عند إعلان طلاقها عام 1954.

وقالت دار المزادات، إن الفستان الأسود الصوفي، المزود برقبة تفتح بسحاب من الأمام، سوف يُعرض في مزاد بدءا من 30 آذار/ مارس المقبل، ومن المتوقع أن تزيد قيمته عن الـ150 ألف دولار.

وارتدت مونرو الفستان في بيفرلي هيلز في تشرين الأول/ أكتوبر 1954 عندما واجهت وابلا من الكاميرات والصحفايين لتعلن نهاية الزواج الذي جمعها بأسطورة رياضة البيسبول، جوي ديماجيو.

وبالكاد تحدثت مونرو في المؤتمر، وبدت وكأنها على وشك البكاء وأومأت فقط مجيبة عن سؤال واحد بينما تركت ممثلها يجيب نيابة عنها.

تزوجت مونرو ديماجيو في كانون ثان/ يناير 1954. وأصبح طلاقهما رسميا في العام التالي.