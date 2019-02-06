شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات القريبة من حدود غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:17 صباحًا, 7 فبراير 2019 م المناطق_وكالات أكدت مصادر فلسطينية إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات القريبة من حدود غزة فيما أفاد مراسل العربية بأن هناك رصد لإطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط بمحاذاة السياج الأمني الحدودي

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