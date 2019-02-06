في خطابه عن حالة الاتحاد .. الرئيس الأميركي يدعو لنبذ سياسة الانتقام ويعد ببناء الجدار الحدودي

تعهد بحماية الوظائف الأميركية وأعلن أنه سيلتقي بكيم أواخر فبراير

واشنطن ـ وكالات:

ركّز الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد، مساء أمس الأول على إيصال رسالة لتعزيز التعاون ورأب الانقسامات في بلاده، وسط حالة متزايدة من الاستقطاب على أساس خطوط سياسية.واعدا ببناء جدار المكسيك الحدودي.ودعا ترامب إلى نبذ سياسة الانتقام واعتماد روح التوافق من أجل المصلحة العامة. وقال: “يجب أن نرفض سياسات الانتقام والمقاومة والرد وأن نتشبث بإمكانات التعاون اللامحدود والتنازلات وتحقيق المصلحة العامة… معا، يمكننا كسر عقود من الجمود السياسي”. وأثنى الرئيس الأميركي على حالة الاقتصاد في بلاده، قائلا: “اقتصادنا يحسدنا عليه العالم، وجيشنا هو الأقوى على وجه الأرض”.وتطرق ترامب في خطابه إلى مسألة الجدار الحدودي مع المكسيك، مشددا على أنه سيضمن اكتمال بنائه.وأضاف: “سيتم بناؤه … إنه جدار ذكي واستراتيجي وليس مجرد جدار خرساني”.وشدد ترامب على أنه في المناطق التي تم بناء الجدار فيها، تراجعت عمليات العبور غير القانونية.وقال: “ببساطة، تعمل الجدران على إنقاذ الأرواح”، وحث الكونجرس على “التوصل إلى اتفاق”.

واتهمت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الرئيس”بتعمد إثارة الذعر بين المواطنين وإيجاد أزمة على الحدود”. وكتبت بيلوسي” تفنيد ماوصفته بـ”المغالطات” التي طرحها الرئيس سوف يستغرق أياما”، مضيفة” على ترامب الالتزام بالتوقيع على بيان لجنة الحزبين المشتركة الذى دعا لاستمرار عمل الحكومة وتقديم حلول أمنية قوية وذكية لقضية الحدود”.واتهمت النائبة الديمقراطية ستاسي إبرامز ترامب باختيار” حبس الأطفال وتفريق الأسر” بدلا من وضع خطة حزبية لمسألة الهجرة.على حد قولها، وأضافت” أميركا تصبح أقوى بتواجد المهاجرين وليس الجدران”.وعن أفغانستان، قال الرئيس الأميركي إنه يدفع باتجاه مفاوضات “متسارعة” في أميركا من أجل تسوية سياسية “لهذا الصراع الدموي الطويل”. وأكد ترامب على إجراء”محادثات بناءة” تشمل حركة طالبان.وأضاف :”حانت ساعة المحاولة على الأقل من أجل السلام ، والجانب الآخر يود أن يفعل الشيء نفسه.. حان الوقت”.وشدد الرئيس الأميركي في الوقت نفسه على أن نتيجة المفاوضات تبقى غير أكيدة.وقال ترامب :”الأمم العظيمة لا تخوض حروبا بلا نهاية”، مشيرا إلى أن القوات الأميركية تحارب في الشرق الأوسط منذ 19عاما تقريبا.وطالب ترامب الكونجرس بتمرير تشريع من شأنه تمويل برامج بحثية لإنهاء وباء فيروس نقص المناعة المكتسبة المسبب للإيدز في أميركا خلال عشرة أعوام.

وفي شأن أخر، أعلن الرئيس الأميركي أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فيتنام (27 ـ 28 فبراير الجاري).وقال ” في إطار دبلوماسية جديدة جريئة، نستمر في سعينا التاريخي لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية”. وأضاف”رهائننا عادوا، توقفت التجارب النووية، ولم يتم إطلاق صواريخ منذ 15 شهرا”. وأوضح” إذا لم يكن قد تم انتخابي رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، كنا الآن ،حسب رأي، نخوض حربا كبيرة مع كوريا الشمالية “.وأكمل” مازال هناك الكثير الذي يجب القيام به، ولكن علاقتي بكيم كونج أون جيدة”.

وحول العلاقات التجارية مع الصين، قال ترامب إن المفاوضات مع الصين حول اتفاق تجاري تمضي قدما، وتعهد بحماية الوظائف الأميركية. وأضاف: “سرقة الوظائف والثروة قد انتهت” في إشارة إلى الصين، وألقى باللوم على الإدارات السابقة في السماح بحدوث “هذه الظاهرة”، في إشارة إلى ما يراه ممارسات تجارية غير عادلة من جانب بكين.كما دعا ترامب أعضاء الكونجرس إلى إقرار اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) بنسختها المعدلة، والتي أبرمها مع كندا والمكسيك.