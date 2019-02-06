عمليات للجيش السوري لصد اعتداءات الإرهابيين بريفي حماة وإدلب

في السياسة 7 فبراير,2019 نسخة للطباعة

دمشق ـ الخليج 365 : نفذت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مكثفة على محاور تحرك المجموعات الإرهابية بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي. وذلك في سياق ردها على خروقات التنظيمات الإرهابية لاتفاق منطقة خفض التصعيد واعتداءاتها على المناطق الآمنة والبنى التحتية. وذكرت وكالة الانباء السورية “سانا” أن وحدات الجيش دمرت آليات لإرهابيين كانوا يفككون وينهبون معدات وتجهيزات من محطة زيزون لتوليد الطاقة الكهربائية في أقصى ريف إدلب الجنوبي الغربي. وتعرضت محطة زيزون الكهربائية منذ نحو عامين لعمليات سرقة ونهب ممنهجة قام بها تنظيما جبهة النصرة و”أحرار الشام” الإرهابيان طالت التجهيزات الإلكترونية المتعلقة بتوليد الكهرباء والمعدات الكهربائية الضخمة ومحركات التشغيل تحت إشراف إرهابيين فنيين عبروا من الحدود كما تم نزع مواسير المرجل البخاري العملاقة. وفي الجنوب الشرقي من إدلب لفتت “سانا” إلى أن وحدات الجيش دمرت بعدة صليات صاروخية تجمعا لآليات المجموعات الارهابية وأوكارا لهم في بلدة جرجناز موقعة في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وفي ريف حماة الشمالي أشارت “سانا” إلى أن وحدات من الجيش تصدت لمحاولة تسلل مجموعة ارهابية تتبع لما يسمى “كتائب العزة” من محور بلدة معركبة باتجاه النقاط العسكرية في الزلاقيات وزلين. وعلى المحور ذاته لفتت الوكالة السورية الى أن وحدات الجيش المتمركزة في تل بزام نفذت رمايات دقيقة من سلاح المدفعية على أوكار ونقاط تحصن الإرهابيين في محيط بلدة مورك ردا على استهدافهم بالرصاص نقاطا عسكرية تحمي القرى الآمنة في المنطقة.

سياسيا، دعت روسيا الولايات المتحدة إلى سحب قواتها من منطقة التنف على الفور معربة عن قلقها من الوضع الناشىئ في مخيم الركبان للمهجرين. وقال ممثل وزارة الخارجية الروسية في هيئة التنسيق المشتركة بين الوزارات والمؤسسات الروسية ايغور تساريكوف في جلسة للهيئة أمس: “ندعو واشنطن لسحب قواتها على الفور ونقل الإشراف على هذه المنطقة إلى الحكومة السورية القادرة على الاعتناء بمواطنيها”. بدوره أشار الجنرال ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا إلى أن موسكو لا تزال تشعر بالقلق الجدي كالسابق إزاء وضع المهجرين في مخيم الركبان الذين ازدادت أوضاعهم مأساوية. ولفت الجنرال ميزينتسيف إلى أن منظمة الصحة العالمية نشرت تقريرا عن وفاة الناس في مخيم الركبان بسبب البرد وتردي الوضع الصحي وازدياد الأمراض الجلدية والزكام والسل والربو وعدم توافر الأدوية والوقود والكهرباء. وأشار الجنرال الروسي إلى أن الولايات المتحدة أعلنت نيتها سحب قواتها من سوريا وهي لا تزال تحتل بصورة غير شرعية 55 كيلومترا حول التنف موضحا أن القاعدة العسكرية الأميركية الموجودة هناك لا تعاني من أي مشاكل فيما يتعلق بتأمين المواد الضرورية من أغذية وأدوية وذخائر.