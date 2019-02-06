ترامب: التحالف الدولي نجح بانهاء داعش بالعراق وسوريا وقتل الكثير من قياداته

اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الاربعاء، ان التحالف الدولي نجح بانهاء "داعش" في العراق وسوريا وقتل الكثير من قياداته، فيما اشار الى انه قد يعلن الاسبوع المقبل القضاء على التنظيم.
وقال ترامب في كلمة له خلال اجتماع التحالف الدولي ضد "داعش"، وتابعتها الخليج 365، ان "دول التحالف الدولي نجحت بانهاء تنظيم داعش في العراق وسوريا"، مبينا "اننا قتلنا الكثير من قيادات التنظيم في هذين البلدين".
واضاف ترامب "سنعلن الاسبوع المقبل القضاء نهائيا على داعش وانهاء ما يسمونه بدولة الخلافة"، مشيرا الى "اننا سنواصل العمل على ملاحقة خلايا داعش النائمة".وتابع ان "بقايا داعش قد تكون خطيرة ويجب الحذر منها".
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