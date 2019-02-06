مقدونيا توقع بروتوكول الانضمام إلى حلف الناتو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت مقدونيا، الأربعاء، بروتوكول الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما يمهد لانضمامها بشكل كامل بعد اتفاق مع اليونان على اسم جديد لها هو "جمهورية مقدونيا الشمالية".

ووقع وزير خارجية مقدونيا نيكولا ديميتروف وممثلون لجميع أعضاء الحلف البروتوكول في مقر الحلف في بروكسل.

واعتبر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج أنه "يوم تاريخي" سيؤدي إلى أن تصبح مقدونيا العضو الـ30 في الحلف ما إن تصادق الدول الأعضاء فيه على هذا البروتوكول.

وكتب ستولتنبرج على "تويتر": "وقعت جميع الدول الأعضاء في الحلف بروتوكول الانضمام الذي سيجلب مزيدا من الأمن والازدهار للمنطقة برمتها. أتطلع إلى اليوم الذي ترتفع فيه 30 علما خارج مقر الحلف".

وتوصلت مقدونيا واليونان الشهر الفائت إلى اتفاق على التسمية الجديدة للجمهورية اليوغوسلافية السابقة، ما يمهد لانضمام سكوبيي إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

ورأى رئيس الوزراء المقدوني زوران زاييف أنه "يوم تاريخي وعظيم لجميع المواطنين".

وكتب على "فيسبوك" و"تويتر": "اليوم، رحب بنا أكبر حلف أمني في العالم. لقد وفرنا استقرارا دائما لبلادنا".

ورحب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان بهذه الخطوة، معتبرا أنها "مساهمة في السلام والاستقرار" في غرب البلقان.

وبناء على ذلك، ستشارك مقدونيا في اجتماعات الحلف الأطلسي الوزارية بصفتها ضيفا، كما أوضح ستولتنبرج.

والعضوية الكاملة لسكوبيي تبقى رهنا بمصادقة جميع الأعضاء الـ29 في الحلف على بروتوكول الانضمام. واستغرق انضمام مونتينيجرو إلى الحلف نحو عام.