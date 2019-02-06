ريّا الحسن تتسلم «الداخلية اللبنانية».. والحريري: فخور بهذه اللحظة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) علق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على فيديو نشره في تغريدة عبر حسابه في تويتر تضمن مراسم تسلم وزير الداخلية اللبنانية ريّا الحسن مهامها الوزارية بـ«فخور بهذه اللحظة». علق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على فيديو نشره في تغريدة عبر حسابه في تويتر تضمن مراسم تسلم وزير الداخلية اللبنانية ريّا الحسن مهامها الوزارية بـ«فخور بهذه اللحظة». الجدير بالذكر أن الحكومة اللبنانية الجديدة التي أُعلن تشكيلها (الخميس)، بعد مخاض عسير دام 9 أشهر، تضم 4 سيدات من 30 وزيراً،، تتولى اثنتان منهن وزارتي الداخلية والطاقة اللتين تعدان من الحقائب الرئيسية. ولاقت خطوة اختيار النساء ترحيب منظمات وحملات داعمة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، آملة أن تكون مقدمة لمشاركة نسائية أكبر. واختار تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري وزيرتين لتولي حقيبتين من 5 حقائب حصل عليها، فيما اختار التيار الوطني الحر، الذي يتزعمه الرئيس ميشال عون، والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، امرأة لتولي حقيبة من ضمن حصتيهما الوزاريتين.



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