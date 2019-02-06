شكرا لقرائتكم خبر عن النائب صبرى يوسف يطالب بإعادة النظر فى سعر توريد قصب السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب صبرى يوسف، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة لوزير التموين بشأن إعادة النظر فى تسعير المحاصيل الزراعية وعلى رأسها محصولى القمح وقصب السكر.

وطالب يوسف وزارة التموين برفع سعر توريد طن قصب السكر من 720 جنيها للطن لـ820 جنيها للطن الواحد، مؤكدا أن القصب متداخل فى العديد من الصناعات التكاملية التى يجب مراعاتها حال وضع سعر التوريد، فهناك أكثر من 22 صناعة متعلقة بشكل مباشر بمحصول قصب السكر وهذا يعنى أن زيادة أسعار التوريد لن يؤثر على سعر المنتج فى الأسواق.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشكيل لجنة تضم وزارات التموين والتجارة والزراعة لحساب التكلفة الفعلية لزراعة فدان قصب السكر والإنتاج على ان تتضمن الدراسة الأسعار الحالية للمستلزمات الزراعية ويتم وضع هامش ربح لكل حلقة فى الصناعة بما فيها الفلاح لإعادة ضبط السوق مرة أخرى.