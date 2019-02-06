ترامب: دول التحالف الدولي نجحت بإنهاء تنظيم "داعش" في سوريا والعراق

رأى الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، خلال كلمة في اجتماع ​التحالف الدولي​ ضد داعش، ان التحالف الدولي قد يعلن الأسبوع المقبل القضاء نهائيا على ​تنظيم داعش​ في ما كانوا يسمونه "دولة الخلافة، وسيطرتنا على كامل أراضيه "، مؤكدا ان "دول التحالف الدولي نجحت بإنهاء تنظيم داعش في ​سوريا​ و​العراق​، وبالقضاء على أبرز قياداته، سنواصل العمل على ملاحقة خلايا "داعش" النائمة. وأعلن ترامب اننا سنواصل العمل على ملاحقة خلايا داعش النائمة".

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