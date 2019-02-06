روحاني: الولايات المتحدة لن تصل إلى أهدافها تجاه إيران

أكد الرئيس ال​إيران​ي، ​حسن روحاني​ أن "​الولايات المتحدة​ لن تصل أبدا إلى أهدافها تجاه إيران"، داعياً إلى "إنهاء وجود القوى الأجنبية وتدخلاتها في المنطقة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة سخرت كل امكانياتها على مدار 40 عاما لإخضاع إيران مجددا، إلا أنها فشلت في تحقيق ذلك".

وأضاف "شعارنا هو إقامة علاقات الصداقة مع كافة الدول، وإذا تراجعت ​أميركا​ عن نهجها السابق تجاه إيران وقدمت اعتذارا عن تدخلاتها الماضية بشؤونها فنحن جاهزون لقبول توبتها".