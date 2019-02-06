تيمور جنبلاط وعد بتفعيل حضور النساء حزبيا ووطنيا

إلتقى رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​ مفوضة الشؤون النسائية في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ رئيسة الاتحاد النسائي التقدمي منال سعيد على رأس وفد ضم أعضاء جهاز المفوضية وأعضاء الهيئة التنفيذية في الإتحاد، بحضور مستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وتناول البحث القضايا الحقوقية والاجتماعية الاساسية التي يتم العمل عليها في إطار المفوضية والاتحاد، حيث عرضت سعيد بشكل مختصر للحملات والانشطة التي نظمها الاتحاد مؤخراً وطرحت العناوين ​العريضة​ لاستراتيجيته المستقبلية، وتطرقت الحاضرات لبعض التحديات العامة والخاصة التي تواجه عملهن بشكل تفصيلي.

بدوره أصغى النائب جنبلاط لمداخلاتهن ووعد بتنظيم لقاءات مشابهة مع اعضاء الكتلة والمعنيين بهدف تعزيز الدعم التشريعي للقضايا وتفعيل وتعزيز الحضور النسائي في كافة ميادين العمل الحزبي والاطار الوطني العام.