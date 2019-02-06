احذروا الشائعات.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية في بالإسماعيلية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض :

ألقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، اليوم الأربعاء في كنيسة الأنبا بيشوي بمدينة الإسماعيلية ضمن زيارة للمدينة تستمر يومان.

واستقبل "تواضروس" قيادات المحافظة في قاعة ضيافة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بحي الشيخ زايد قبل بدء عظته لرواد الكنيسة مساء الأربعاء.

وقال البابا تواضروس، "الإسماعيلية مدينة جميلة أحببت زيارتها، لقد زرتها للمرة الأولي لرؤية قناة السويس الجديدة أثناء حفرها، وكررت الزيارة في حفل الافتتاح، وأحب رؤيتها بحدائقها الكثيرة"، وداعب الحضور القاعة بقوله "الإسماعيلية فيها حدائق كثير ومانجو كتير".

وأضاف بابا الإسكندرية، "أشعر بفخر واعتزاز كلما سمعت عن نجاحات قناة السويس لأني رأيت مشروعها الكبير، وأيضًا الإسماعيلية مدينة لها تاريخ، لأننا احتفلنا منذ أيام بعيد الشرطة لإحياء ذكري معركة على أرضها، وأيضًا دورها في حرب أكتوبر".

وألقي البابا تواضروس، عظته الأسبوعية، ودارت حول تنظيم الوقت وروحانيات الصلاة وثبات الكلمة وضرب مثالا بالتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة الأخبار غير المؤكدة والشائعات دون تحقق، و"هو ما يقلل من قيمة الرجال".

وأوصي "تواضروس" بحسن اختيار أسماء الأطفال الصغار، حيث لاحظ أسماء أجنبية لأطفال يلتقيهم في الكنيسة، متسائلًا "لماذا تختارون أسماء إسبانية لأطفالكم أنتم مصريون أقباط، والتاريخ مليء بأسماء القديسيين، ولهم أسماء بمعاني جميلة".