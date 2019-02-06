"النواب العراقي" يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي تعزيز العلاقات الثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد – (أ ش أ):

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يسهم في تعزيز آفاق التعاون المشترك.

وأشاد الحلبوسي - وفقًا لقناة "الإخبارية" العراقية - بدور إيطاليا ومساهمتها في دعم العراق في القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرًا إلى أن بلاده بحاجة إلى التعاون الاستخباري؛ للقضاء على التنظيمات المتطرفة أمنيًا وفكريًا.

وقال رئيس البرلمان العراقي إن بلاده لديها تحديات تتعلق بإعادة الإعمار، وعودة النازحين لمدنهم؛ لتحقيق الاستقرار.

فيما أشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن العراق مقبل على مرحلة مهمة جدًا للبناء؛ من أجل الازدهار والاستقرار، مؤكدًا دعم بلاده للعراق بشتى المجالات.

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