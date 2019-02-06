"الرقابة الإدارية" تحذر من نشر الأخبار المغلوطة: لعدم التشهير بالمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حذرت هيئة الرقابة الإدارية، من نشر أي أخبار غير صادرة عن الهيئة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن تلك الأعمال تضع أصحابها تحت طائلة القانون.

وقالت الهيئة في بيان اليوم: "تلاحظ خلال الفترة السابقة قيام بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخبار مغلوطة عن أعمال الرقابة الإدارية، وكان آخرها خبر ضبط أحد الموظفين بمحافظة كفر الشيخ على غير الحقيقة".

وأهابت هيئة الرقابة الادارية بالمواطنين تحري الدقة عند إعادة نشر الأخبار الصادرة عنها، كما أهابت بالصفحات الأخرى عدم نشر أي أخبار غير صادرة عنها حتى لا تضع نفسها تحت طائلة القانون.

وأضافت "هيئة الرقابة الادارية مع حرصها على مشاركة المجتمع في معرفة جهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد، فإنها أيضا تحرص دائما على عدم التشهير بالمواطنين".