معارضة أميركية على الانسحاب المفاجئ من دولتين

واشنطن: الوكالات

2019-02-06 12:24 AM

أيد مجلس الشيوخ الأميركي الذي يقوده الجمهوريون، أمس، تشريعا رمزيا إلى حد كبير يختلف مع الرئيس دونالد ترمب بمعارضة خطط أي انسحاب مفاجئ للقوات من سورية وأفغانستان.

وصوت مجلس الشيوخ بموافقة 70 صوتا مقابل معارضة 26 صوتا على تعديل غير ملزم صاغه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل، قائلا إن «المجلس يرى أن الجماعات المتشددة في البلدين ما زالت تشكل تهديدا خطيرا على الولايات المتحدة».

وأقر التعديل بإحراز تقدم ضد تنظيمي داعش والقاعدة في سورية وأفغانستان لكنه حذر من أن الانسحاب السريع دون بذل جهود فعالة لضمان المكاسب يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغا يمكن أن تشغله إيران أو روسيا.

وكان من المتوقع إقرار التعديل، بعد أن صوت مجلس الشيوخ عليه في تصويت إجرائي الأسبوع الماضي. وبعد مخاوف بعض الديموقراطيين، وافق مجلس الشيوخ على تغيير في مشروع القانون، ليجعل من الواضح أن التعديل لم يكن يقصد به أن يكون إعلان حرب أو تفويضا باستخدام القوة العسكرية.