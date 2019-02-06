المبعوث الأميركي يتوجه إلى بيونج يانج

العواصم: الوكالات 2019-02-06 12:30 AM يتوجّه المبعوث الأميركي ستيفن بيغون، إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، للتحضير للقمّة المقبلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، والمقرّر عقدها في أواخر فبراير، بحسب وزارة الخارجيّة الأميركيّة.

وقالت الخارجيّة في بيان، إنّ «بيجون الذي وصل الأحد إلى سيول سيُسافر إلى بيونج يانج اليوم، للقاء نظيره الكوري الشمالي كيم هيوك تشول بهدف التحضير للقمّة الثانية بين الزعيمين.

ولفتت الوزارة إلى أنّ هذا الاجتماع يجب أن يُتيح أيضاً حصول تقدّم جديد فيما يتعلّق بالتزامات كلا الطرفين، مشيرةً إلى نزع الأسلحة النووية وتحويل العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، فضلاً عن بناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

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