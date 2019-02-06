واشنطن تتمسك بالعقوبات لكسب مصالحها بفنزويلا

أبها: دوت الخليج

2019-02-06 12:37 AM

أكدت تقارير أن النهج الذي تنتهجه الولايات المتحدة الأميركية ضد فنزويلا، ومحاولتها إثناءها والقبول باستقالة الرئيس الحالي مادورو لصالح زعيم المعارضة الذي أيدته دول أوروبية مقابل تمسك الصين وروسيا بمادورو، يشي بوجود رغبة أميركية في عدم التحرك ضد البلد اللاتيني عسكريا، وتفضيل سياسة «الخنق الاقتصادي» مثلما يتم انتهاج ذلك ضد النظام الإيراني، باعتبار أن كاراكاس وطهران تنتعشان من النفط كمصدر دخل رئيسي لهما. وبالنظر إلى جدوى العقوبات الأميركية، فقد آتت أكلها في كل من كوريا الشمالية وليبيا، والعراق، وإيران وغيرها، إلا أنها لا تعد حلا نهائيا لإرضاخ الخصم، لكنها تعتمد على طول النفس ومدى إمكانية البلد المعاقب على التعايش وإيجاد بدائل أخرى.



أهداف استراتيجية

بعد الإعلان عن فرض عقوبات على شركة النفط والغاز الفنزويلية PDVSA، كان وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوشن، قد أوضح للصحفيين أن العقوبات يجب أن تساعد في معاقبة المذنبين في المأساة التي حدثت لفنزويلا، ومساعدة زعيم المعارضة، خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا واعترفت به واشنطن.ووفقا لمستشار الأمن القومي، جون بولتون، فإن العقوبات تهدف إلى صد التهديدات الاستراتيجية لمصالح الولايات المتحدة من قبل كوبا وإيران، مشيرا إلى أن طهران تبدي اهتماما متزايدا بمناجم اليورانيوم في فنزويلا، وهو ما يجعلها تتمسك بها.

الموقف الأوروبي

كانت 14 دولة أوروبية قد أعلنت رسمياً اعترافها، أول من أمس، بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد، بعدما رفض الرئيس نيكولاس مادورو الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية، ضمن المهلة التي حددتها دول أوروبية له.

لكن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من تبني موقف موحد يعترف بجوايدو بسبب رفض إيطاليا المصادقة على مشروع بيان مشترك في هذا المعنى خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد، الخميس، في بوخارست، وفق مصادر دبلوماسية.

واعترفت 14 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي بجوايدو رئيسا انتقاليا هي إسبانيا وفرنسا وبريطانيا والدنمارك وهولندا وليتوانيا ولاتفيا وأستونيا والبرتغال والنمسا وجمهورية تشيكيا والسويد وفنلندا ولوكسمبورج، فيما أعلنت بلجيكا على لسان وزير خارجيتها ديدييه ريندرز «دعم خوان جوايدو في مهمته لتنظيم انتخابات جديدة حرة وشفافة».

الالتفاف على العقوبات

تعتبر الولايات المتحدة أكبر مشتر للنفط الفنزويلي، كما تشتري الهند والصين كثيرا من النفط من كراكاس، وخلال العام الماضي، اشترت واشنطن ما معدله نصف مليون برميل في المتوسط يوميا من فنزويلا، أي حوالي نصف إجمالي النفط الذي تنتجه شركة PDVSA، ما كان يوفر للبلد 95٪ من العملة الصعبة.

وبعد الخنق الاقتصادي الأميركي، يتوقع المراقبون أن تضطر كاراكاس للبحث عن مشترين جدد لنفطها، وهو ما يمكن أن يعرض في المقابل الدول التي تتعامل معها للعقوبات بشكل عكسي، مستشهدين بالدول التي تحاول خرق العقوبات الأميركية ضد إيران، مثل تركيا التي ستواجه عقوبات هي الأخرى نظير عدم التزامها بالقرارات الدولية.

رأي الأمم المتحدة

يأتي ذلك فيما علق مسؤول أوروبي لم يشأ كشف هويته، بالقول «لم يعد لدينا بعد اليوم سياسة خارجية مشتركة».

وردا على اعتراف أوروبيين بجوايدو، أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان، أول من أمس، أن كراكاس ستعيد تقييم علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأوروبية التي اعترفت بالمعارض جوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد.

ومن جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الأول، أن المنظمة الدولية لن تضم إلى أي مجموعة دول تسعى إلى حل الأزمة في فنزويلا «حفاظا على مصداقية عرضنا للمساعدة في إيجاد حل سياسي».

أبرز محطات الأزمة الفنزويلية

21 يناير

- أعلن مجموعة من العسكريين عدم اعترافهم بالرئيس الفنزويلي مادورو.

- دعوة السكان للنزول إلى الشارع للتظاهر.

- واشنطن تعلن دعمها للمعارضة الفنزويلية.

23 يناير

- جوايدو يعلن نفسه رئيسا بالوكالة وخروج مظاهرات بجميع أنحاء البلاد.

- اعترفت أميركا وكندا والبرازيل وكولومبيا ودول عدة من أميركا اللاتينية بجوايدو رئيساً لفنزويلا بالوكالة.

- أكدت روسيا والصين وكوبا والمكسيك وتركيا دعمها لمادورو.

24 يناير

الجيش يعلن ولاءه لمادورو وجوايدو يرفض.

26 يناير

دول أوروبية تمهل مادورو ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات ورفضت كراكاس هذا الإنذار.

27 يناير

جوايدو يدعو إلى تظاهرتين لإقناع الجيش بتغيير موقفه.

28 يناير

أعلنت أميركا فرض عقوبات على شركة النفط الفنزويلية وجمدت كل موجوداتها في الخارج.

29 يناير

نقلت واشنطن إلى جوايدو السلطة على الحسابات المصرفية لبلده في أميركا.

31 يناير

اعترف البرلمان الأوروبي بخوان جوايدو «رئيسا بالوكالة».

2 فبراير

آلاف المتظاهرين يطالبون برحيل مادورو.

4 فبراير

14 دولة أوروبية تعلن اعترافها بجوايدو رئيسا بالوكالة لفنزويلا.