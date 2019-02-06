170 ألفا يحضرون قداس البابا في أبوظبي

أبوظبي: أ ف ب 2019-02-06 12:35 AM وصل البابا فرنسيس، أمس، إلى مدينة الشيخ زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لإحياء قداس في الهواء الطلق، إذ قدر منظمون عدد الحاضرين بـ170 ألف شخص داخل الملعب وخارجه.

وحيا البابا مطولا المصلين لدى وصوله في سيارة مكشوفة إلى ملعب كرة القدم، في وقت يعتبر هذا الحدث أول قدّاس في المنطقة.

ويعيش نحو مليون كاثوليكي، جميعهم من الأجانب، في الإمارات حيث توجد 8 كنائس كاثوليكية، وهو العدد الأكبر مقارنة مع الدول الأخرى المجاورة (أربع في كل من الكويت وسلطنة عمان واليمن، وواحدة في البحرين، وواحدة في قطر).

وقالت وسائل إعلام محلية إن القدّاس في الملعب قد يكون أكبر تجمع بشري في تاريخ الإمارات.

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