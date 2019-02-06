كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طحنون بن زايد يترأس اجتماع لجنة أبوظبي للشؤون الإستراتيجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الشؤون الإستراتيجية في أبو ظبي التابعة للمجلس التنفيذي اجتماعها الأول تحت إشراف رئيسها سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان ، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، وذلك بهدف متابعة خطط الحكومة. و تحقيق التميز في نظام العمل الحكومي في أبو ظبي ، ودفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز قدرتها التنافسية ، وريادتها لجهودها في جميع القطاعات.

كما أكد الشيخ طحنون أن تقوية العمل الحكومي يتطلب تضافرًا بين الهيئات الحكومية والعمل وفقًا لنظام متكامل يضمن أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

وذكر أن التخطيط الشامل والاستراتيجي سيؤدي إلى نتائج تتماشى مع الطموحات والقدرات التي تسخرها القيادة والدعم الذي تقدمه من أجل تحقيق مستوى متقدم وممتاز من الازدهار الاقتصادي ، والذي سيفيد جميع أفراد المجتمع.

كما اعتبر الشيخ طحنون خطة تطوير قطاع الثقافة والسياحة في الإمارة وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي ، وكذلك المشاريع التي تنفذها دائرة الثقافة والسياحة بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الخاص والعام.