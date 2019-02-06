هل استغل الفنان الناصيري الشهرة وتجاوز صف المواطن بمعبر حدودي؟ حقيقة ما حصل اليوم بمدخل سبتة

راجت في الساعات القليلة الماضية، من اليوم الأربعاء، أخبار حول محاولة للفنان سعيد الناصيري، تجاوز القانون بمعبر سبتة المحتلة، غير أن مصادر مقربة من الفنان لها رواية أخرى للواقعة.

وقالت مصادر مقربة من الناصيري لـ”اليوم24″ ، أن الفنان المغربي، وجد نفسه محاصرا داخل سيارته من قبل الجمهور وبعض المتسولين، فحاول الوصول إلى الشرطي من أجل حمايته وانتظار دوره في العبور، الأمر الذي اعتبره المواطنون استغلال الشهرة ورفضه الانتظار، وهو الذي لم يقصده الناصيري، حسب نفس المصدر.

وأضافت المصادر ذاتها أن الناصيري اتصل بمديرية الأمن من أجل توضيح ما حصل، بعدها استئنف طريقه للعودة.

يذكر أن رواية أخرى لواقعة الناصيري في معبر باب سبتة، تروج أن الفنان المغربي حاول تجاوز القواعد القانونية مشتغلا شهرته، و الشرطي سجل مخالفة له.