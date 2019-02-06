مفاجآت بالتشكيلة الرسمية لبرشلونة وريال مدريد في “كلاسيكو” الأرض

مفاجات جديدة تلك التي أعلن عنها الثنائي، إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، وسانتياغو سولاري، قائد فريق ريال مدريد، بالتشكيلتين الرسميتين، لمباراة كلاسيكو الأرض، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على أرضية ملعب “الكامب” نو.

البداية كانت بمدرب النادي الملكي، الذي أجرى تغييرات على تشكيلته، ليعوض كازيميرو باللاعب ماركوس يورينتي، في حين اختار إجلاس الولزي غاريث بيل بدكة الاحتياك، ومنح الفرصة لفازكيز وفينيسيوس.

وجائت التشكيلة كالاتي:

كيلور نافاس

داني كارفاخال

سيرجيو راموس

رافاييل فاران

مارسيلو

ماركوس يورينتي

لوكا مودريتش

توني كروس

لوكاس فازكيز

فينيسيوس

كريم بنزيمة

في المقابل، غاب ليونيل ميسي عن التشكيلة الاساسية لـ “الكتالوني”، بسبب الإصابة، وجاءت باقي الأسماء كالاتي:

تير شتيغن

سيميدو

جيرار بيكي

لونغلي

جوردي ألبا

إيفان راكيتيتش

سيرجي بوسكيتس

أرتور

مالكوم

فيليب كوتينيو

لويس سواريز