معتقلو حراك جرادة يخوضون معركة الأمعاء الفارغة في سجن وجدة

وسط الصمت، يخوض معتقلو “حراك جرادة” منذ أيام، إضرابا عن الطعام، احتجاجا على مسار محاكمتهم ووضعية اعتقالهم.

وقال دفاع المعتقلين، في تصريح لـ”اليوم 24″، اليوم الأربعاء، إن عائلات المعتقلين أكدت خوض أبنائها لمعركة الأمعاء الفارغة، فيما ينتظر أن يجمع لقاء قريب بين المعتقلين ودفاعهم، للإطلاع عن وضعهم الصحي داخل سجن وجدة.