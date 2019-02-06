الاحتلال يقصف مواقع في قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قصفت مدفعية الاحتلال موقعين على الأقل، لفصائل المقاومة الفلسطينية شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، بزعم الرد على إطلاق قذيفة من القطاع، سقطت في منطقة مفتوحة قرب "المجلس الإقليمي أشكول".
ولفتت المصادر الفلسطينية إلى سماع دوي انفجار وقع بالقرب من بلدة الفخاري شرقي خانيونس، جنوبي القطاع، فيما أوضحت أن الاحتلال قصف موقعين للمقاومة في منطقتي رفح ودير البلح.
وفي وقت سابق، انطلقت مساء اليوم، صافرات الإنذار في "المجلس الإقليمي أشكول"، في المنطقة المحيطة بقطاع غزة المحاصر، بحسب ما ورد بوسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، أن قذيفة أطلقت من القطاع المحاصر سقطت في منطقة مفتوح، فيما أعلن "المجلس الإقليمي أشكول"، إن أصوات انفجارات ضخمة سمعت في المناطق القريبة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس "المجلس الإقليمي أشكول"، أن قذيفة سقطت في منطقة قريبة جدا من البلدة، وأنه لم يتم تحديد موقع سقوط القذيفة على نحو دقيق، وأن عمليات البحث لا تزال جارية.
وكان موقع "واللا" الإسرائيلي، قد ذكر في وقت سابق من مساء اليوم، أن قذيفتين أطلقتا من المناطق القريبة من رفح، جنوب قطاع غزة المحاصر، وأكد سقوطها في منطقة مفتوحة داخل القطاع.
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