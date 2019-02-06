انت الان تتابع تفاصيل خبر "العاديات" تنضم إلى أسراب طائرات القوات القطرية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 فبراير 2019 09:58 مساءً - تسلمت القوات الجوية الأميرية القطرية أول طائرة من طائرات "الرافال" الفرنسية المقاتلة، وهي من ضمن 24 طائرة جرى التوقيع عليها في وقت سابق.

وجرى التوقيع بحضور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وجونفييف داريوسيك وزيرة الدولة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية، وإيريك ترابييه رئيس شركة داسو للطيران.

وأكدت وزارة الدفاع القطرية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن مراسم التسليم تمت في مقر شركة "داسو" للطيران بمدينة بوردو الفرنسية.

بدوره شدد العطية على العلاقات التاريخية بين قطر وفرنسا، مطلقاً اسم "العاديات" على سرب الرافال القطري ليكون الاسم الرسمي للطائرات المقاتلة القطرية.

يشار إلى أن دولة قطر وقعت اتفاقية مع جمهورية فرنسا عام 2015 لتزويد القوات الجوية الأميرية القطرية بـ 24 طائرة من طائرات الرافال، وقامت في وقت لاحق بتفعيل بند زيادة 12 طائرة.

وشارك في مراسم التسليم، الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير قطر لدى فرنسا، واللواء ركن (طيار) محمد بن الكميت قائد القوات الجوية الأميرية القطرية، والعميد الركن مهندس (جو) محمد مبارك الشهواني، وعدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية.

و"رافال" هي طائرة مقاتلة فرنسية متعددة المهام من الجيل "الرابع والنصف"، صنعت من قبل شركة داسو أفياسيون. وكان أول تحليق للطائرة عام 1986، لكن حدث تطوير لها عبر عدة أجيال، حتى وصلت إلى الجيل الحالي (الرابع والنصف).

تتميز طائرات رافال بأنها يمكنها حمل صواريخ اعتراضية مضادة للطائرات وصواريخ لضرب الأهداف الأرضية، كما أن بوسعها حمل أسلحة نووية، وتتنوع الصواريخ التي تشكل ترسانة الطائرة بين "Mica IR" و"EM" و"سكالب" الموجهة و"AASM هامر"، إضافة إلى صاروخ "إيكوست" المضاد للسفن.

وتستطيع الرافال حمل 9 أطنان من الأسلحة في 14 نقطة على جسم الطائرة تمكنها من حمل أنواع مختلفة من صواريخ (جو - أرض) وصواريخ (جو - جو)، وصواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ هجمات استراتيجية بأسلحة نووية وصواريخ كروز التي أُعدَّت للاستخدام على الطائرة في 2005.

وتحمل الطائرات 6 صواريخ "إي إي إس إم" الفرنسية التي تصل دقة تصويبها إلى 10 أمتار، إضافة إلى مدفعين 30 ملم سعة 2500 طلقة.

ويوجد بالطائرة رادار "آر بي إي. 2" الإيجابي الذي طورته شركة سالس الفرنسية، والذي يستطيع متابعة 8 أهداف في وقت واحد.