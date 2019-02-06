شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اليمني: "الدولة" الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والان نبدء بالتفاصيل

دعا وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، إلى الاصطفاف الوطني من أجل استعادة مؤسسات الدولة من قبضة مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران.

وقال خلال حضوره لقاءً تشاوريًا موسعًا لوجهاء وأعيان محافظة أبين " إن الدولة هي الضامن والمظلة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار، ويجب علينا أن نقف صفًا واحدًا لهزيمة مشروع المليشيات الإمامية والسلالية".

وأشار وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن مليشيا الحوثي المتمردة تعبث بمقدرات الوطن وأمنه واستقراره، من أجل عودة الإمامة والكهنوت.

وأشاد بالدعم غير المحدود الذي قدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن لاستعادة الدولة والقضاء على الانقلاب.